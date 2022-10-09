Мининфраструктуры: из одесских портов вышло еще 13 судов с продовольствием

Из портов Одесской области в рамках "зернового коридора" вышли еще 13 судов с продовольствием. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

Суда с агропродукцией вышли из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск". На их бортах находится 230,7 тысяч тонн продовольствия.

Среди отправившихся судов балкеры ARGONAUT, на борту которого 71 тысяча тонн пшеницы для Индонезии, ALI A (7 тысяч тонн пшеницы для Ливана) и MEHMET BEY (8 тысяч тонн сои для Египта).

С начала действия "зернового коридора" из портов Украины вышли 305 судов, экспортировавших 6,8 млн тонн продовольствия.