Омбудсмен: оккупанты с самолета обстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине

Стало известно, что 7 октября около 8 утра российские военные с самолета обстреляли колонну гражданских авто в Херсонской области, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Стало известно, что 7 октября около 8 утра российские военные с самолета обстреляли автоколонну из мирных граждан на Херсонщине. Люди стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр возле Дарьевского моста" , – заявил он.

Пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованый в комментарии "Суспильному"﻿ рассказал подробнее об обстреле.

"По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте, сделал выпуск снарядов. В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно, ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения" , – заявил он.

Информация о количестве погибших и раненых до сих пор устанавливается.