Омбудсмен: оккупанты с самолета обстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине
Стало известно, что 7 октября около 8 утра российские военные с самолета обстреляли колонну гражданских авто в Херсонской области, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
"Стало известно, что 7 октября около 8 утра российские военные с самолета обстреляли автоколонну из мирных граждан на Херсонщине. Люди стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр возле Дарьевского моста", – заявил он.
Пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованый в комментарии "Суспильному" рассказал подробнее об обстреле.
"По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте, сделал выпуск снарядов. В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно, ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения", – заявил он.
Информация о количестве погибших и раненых до сих пор устанавливается.