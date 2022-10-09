ВК "Юг": ВСУ сбили российский самолет и дрон-камикадзе

Утром 9 октября Воздушные силы ВСУ сбили на юге Украины российский самолет и дрон-камикадзе типа "Shahed-136", сообщает Украинская правда.

Об этом заявили в Воздушном командовании "Юг".

"В 11:00 на Николаевщине сбили российский самолет (вероятно Су-25, тип уточняется)" , – говорится в сообщении.

Также сообщается, что 9 октября около 11:30 враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136" (в России получил название "Герань-2"). Украинские военные уничтожили летательный аппарат над морем.