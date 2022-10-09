РФ обвинила Украину в попытке спровоцировать Молдову на "силовые действия" в Приднестровье

Директор второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что украинская власть пытается "спровоцировать Молдову на силовые действия в Приднестровье", сообщает Европейская правда.

Такое Полищук сказал в интервью российскому информагентству ТАСС.

"В апреле-июне в Приднестровье была совершена серия террористических актов, следы которых, как говорят в Тирасполе, ведут на Украину. Одновременно Киев раскручивает тезис об угрозе, якобы исходящей от российских военных, которые несут службу на левом берегу Днестра. Цель очевидна - попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия" , - сказал он.

Представитель российского МИД добавил, что "внешние силы, прежде всего Киев, пытаются "раскачать ситуацию в регионе", но "в Кишиневе понимают последствия размораживания конфликта на Днестре и не ведутся на подобные провокации".

Также Полищук заявил, что Молдова не шла навстречу предложениям России "начать субстантивные переговоры по параметрам всеобъемлющего урегулирования на Днестре".

Молдова официально считает российские войска, которые находятся в Приднестровье после непродолжительных боевых действий 1992 года, оккупационными и требует от Москвы их вывести. Там отказываются, ссылаясь на желание непризнанного "Приднестровья".

Ранее президент Молдовы Майя Санду выразила мнение, что в случае победы Украины в полномасштабной войне, развязанной Россией, могли бы возникнуть условия для урегулирования приднестровского конфликта.

В то же время, по мнению депутата парламента Молдовы Оазу Нантоя, представителя партии президента Молдовы PAS, Кремль потенциально может приказать российской группировке в непризнанном Приднестровье "ударить в спину" Украине, но в самом Приднестровье совсем не заинтересованы участвовать в войне.