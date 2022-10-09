ОП: Франция передала Украине более 1000 тонн помощи

Франция передала Украине пожарно-спасательные машины, машины скорой помощи, медоборудование и понтонные мосты – всего более 1000 тонн помощи, груз уже доехал до румынского города Сучава, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Более 1000 тонн помощи от Франции уже в румынском городе Сучава. Продолжается передача груза Украине" , – говорится в сообщении.

Фото: Кирилл Тимошенко

По словам представителя ОП, Украина получит:

пожарно-спасательные машины,

скорые, которые позволяют проводить обследование в полевых условиях,

медицинское оборудование,

снаряжение для спасателей,

продукты питания,

понтонные мосты длиной более 200 метров.

Фото: Кирилл Тимошенко

Тимошенко добавил, что понтонные мосты позволят Украине восстановить гражданскую инфраструктуру, обеспечить сообщение и перевозки, в частности, на деоккупированных территориях.

В ОП поблагодарили "французских и румынских друзей за помощь и поддержку".