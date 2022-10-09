ГУР: Россия пытается вовлечь в войну Беларусь

ГУР: Россия пытается вовлечь в войну Беларусь
Фото: president.gov.by

Россия не оставляет попыток вовлечь Беларусь в войну против Украины, заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Корреспондент.

"Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", – считает Скибицкий. 

По его словам, Лукашенко категорически не желает вступления Беларуси в войну. 

"Он готов отдать все, что у него есть, пусть это использует РФ, но чтобы ВС Беларуси напрямую не вступали в войну", - отметил представитель ГУР. 

По данным разведки, сейчас у границы Украины со стороны Беларуси сосредоточено шесть батальонов: механизированные и воздушно-десантные. Отмечается, что решение об их задействовании будет зависеть от событий на фронте.

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