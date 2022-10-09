ГУР: Россия пытается вовлечь в войну Беларусь
Россия не оставляет попыток вовлечь Беларусь в войну против Украины, заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Корреспондент.
"Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", – считает Скибицкий.
По его словам, Лукашенко категорически не желает вступления Беларуси в войну.
"Он готов отдать все, что у него есть, пусть это использует РФ, но чтобы ВС Беларуси напрямую не вступали в войну", - отметил представитель ГУР.
По данным разведки, сейчас у границы Украины со стороны Беларуси сосредоточено шесть батальонов: механизированные и воздушно-десантные. Отмечается, что решение об их задействовании будет зависеть от событий на фронте.