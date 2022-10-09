Мэр: Энергодар третьи сутки без света, есть проблема с водой

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области уже третьи сутки нет электроэнергии, а оккупанты не пропускают ни гуманитарные грузы, ни даже питьевую воду, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"По состоянию на сейчас Энергодар все еще остается без света и воды. Регулярные обстрелы мешают проводить быстрые аварийно-восстановительные работы. Соответственно уже третьи сутки люди лишены возможности приготовить еду" , – заявил он.

По словам мэра, в городе обостряется ситуация с питьевой водой.

Орлов подчеркнул, что украинские власти неоднократно пытались доставить в Энергодар гуманитарные грузы с продуктами питания, средствами гигиены и тому подобное. Также Украина готова организовать оперативную доставку и выдачу в Энергодаре питьевой воды, но оккупанты не пропускают гуманитарку.

Орлов рассказал, что вечером 8 октября горожане раскладывали костры прямо возле домов, чтобы приготовить себе хоть какую-то горячую пищу. В то же время он призвал энергодарцев быть максимально осторожными при сборе сухих веток для костров, потому что посадки и лесная зона могут быть заминированы оккупантами.