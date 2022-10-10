Генштаб: РФ договаривается о боеприпасах с третьими странами и везет их из Беларуси

Российские войска ведут переговоры с третьими странами о закупке боеприпасов, также перемещают их из Беларуси, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

"Руководство РФ осуществляет мероприятия по поиску дополнительных ресурсов для ведения войны. В настоящее время ведутся переговоры с третьими странами по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня.

Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы республики Беларусь. В ближайшее время спланировано перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами".

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От ударов противника пострадало население и объекты более чем 30 населенных пунктов. В частности, Березнеговатое, Макеевка, Спирное, Белогоровка, Зеленополье, Времевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Давыдов Брод, Новая Каменка, Трифоновка.

Для ударов по Запорожью противник использовал двадцать крылатых, авиационных и зенитных управляемых ракет. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed -136. Один из них был уничтожен силами и средствами ПВО в акватории Черного моря.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На Северском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Мирополье, Мезеновка, Ворожба, Славгород, Середина Буда и Стариково Сумской области. Не пересекая государственной границы, враг нанес авиационные удары, задействовав армейскую авиацию.

На Слобожанском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы 30 населенных пунктов. Среди них – Белый Колодец, Высокая Яруга, Изюм, Нескучное, Редкодуб, Красная Заря. Применял ударные БпЛА.

На Краматорском направлении оккупанты осуществляли огневое воздействие из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Ивановка, Невское, Першотравневе, Серебрянка и Терны. Осуществляют массированное минирование мостовых переходов, переправ и пригородов населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зайцево, Зеленополье, Соледар, Яковлевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Первомайское, Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии врагом подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них Гуляйпольское, Вильне Поле, Угледар, Времовка, Новоселка, Полтавка и Чаривне.

На Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись районы более 35 городов и сел вдоль всей линии соприкосновения. Так, в Николаевской области под удары попали 38 объектов, из них – ни одного военного. Это, в частности, 24 жилых дома, 3 объекта – критическая инфраструктура и жизнеобеспечение, 7 – промышленные объекты.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 9 ударов. Подтверждено поражение 7 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БпЛА, один самолет врага и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. В зону огневого поражения также попали комплексы радиоэлектронной борьбы и позиции самоходной артиллерии.