Во время протестов в Иране погибли около 200 человек

Во время массовых протестов, охвативших Иран после смерти девушки, которую жестоко задержала полиция, погибли 185 человек, среди них есть дети, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"По меньшей мере, 185 человек, в том числе по меньшей мере 19 детей, погибли во время общенациональных протестов по всему Ирану" , - заявили в неправительственной правозащитной организации "Iran Human Rights".

Отмечается, что почти половина общего количества людей погибла в провинциях Систан и Белуджистан.

Власти назвали протесты заговором врагов Ирана, включая США. Они обвинили вооруженных диссидентов, среди прочего, в насилии, которое, как сообщается, привело к гибели не менее 20 сотрудников сил безопасности.

Напомним, Иран охватили протесты после смерти девушки, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба.

К слову, массовые беспорядки бушевали по меньшей мере в 80 городах. Один из них после уличных боев был полностью захвачен демонстрантами.