Разведка Британии объяснила, почему РФ наступает на Бахмут

Украинские войска наступают как на северо-востоке, так и на юге, однако Россия по-прежнему уделяет первостепенное внимание собственным наступательным операциям в районе города Бахмут.﻿ Об этом говорится в обзоре разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании в понедельник, сообщает Европейская правда.

За последнюю неделю российские войска продвинулись до 2 км в сторону Бахмута по двум направлениям, приближаясь к прорыву в сильно пострадавший от обстрелов город. Российские силы, очевидно, включали подразделения частной военной компании Вагнера, в том числе персонал, недавно набранный из российских тюрем.