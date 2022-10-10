Мэр: оккупанты обстреляли Киев

В понедельник, 10 октября, российские войска нанесли удар по Киеву. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места" , – говорится в сообщении.

В результате вражеского удара по столице есть пострадавшие, об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

При этом "Суспільне" со ссылкой на Водологу сообщает, что также есть погибшие.

Дополнено. Ракеты поразили объекты в Шевченковском и Соломенском районе.

"Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается. Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не выезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов - не ехать сегодня в столицу" , - призвал Кличко.

Центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы.