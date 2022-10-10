Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 до 10.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 62 870 (+370) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2495 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5149 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 1486 (+9) ед,
  • РСЗО – 353 (+5) ед,
  • средств ПВО ‒ 181 (+1) ед,
  • самолетов – 267 (+1) ед,
  • вертолетов – 235 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1097 (+11),
  • крылатых ракет ‒ 249 (+2),
  • кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3908 (+18) ед,
  • специальной техники – 136 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

Данные уточняются.

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