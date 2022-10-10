Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 до 10.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 62 870 (+370) человек ликвидировано,

танков ‒ 2495 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5149 (+16) ед,

артиллерийских систем – 1486 (+9) ед,

РСЗО – 353 (+5) ед,

средств ПВО ‒ 181 (+1) ед,

самолетов – 267 (+1) ед,

вертолетов – 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1097 (+11),

крылатых ракет ‒ 249 (+2),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3908 (+18) ед,

специальной техники – 136 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

Данные уточняются.