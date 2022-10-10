Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 до 10.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 62 870 (+370) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2495 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5149 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 1486 (+9) ед,
- РСЗО – 353 (+5) ед,
- средств ПВО ‒ 181 (+1) ед,
- самолетов – 267 (+1) ед,
- вертолетов – 235 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1097 (+11),
- крылатых ракет ‒ 249 (+2),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3908 (+18) ед,
- специальной техники – 136 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.
Данные уточняются.