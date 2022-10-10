По всей Украине – воздушная тревога и взрывы (Обновлено)
В понедельник утром воздушная тревога объявлена по всей материковой части Украины, кроме оккупированного Крыма. О взрывах сообщают в крупнейших городах страны.
Ряд взрывов зафиксирован в Киеве. Движение столичного метро приостановлено. Есть информация о погибших и раненых.
Сообщается о взрывах на Днепропетровщине и в областном центре.
"Массированная ракетная атака на область. Есть погибшие и раненые. На местах ударов работают все службы. Не выходите из укрытий. Остается угроза ракетных ударов. Берегите себя!", - заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Взрывы зафиксированы в ряде западных областей.
"В настоящее время есть информация об ударах по объектам инфраструктуры нашей области", - сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
"Официально: зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации будет позже. Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов", - сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сообщил о вылете из Беларуси дронов-камикадзе. По его словам, дроны пересекли границу с Волынской областью.
Также сообщается о взрывах в Полтавской области.
"В Кременчугском районе были слышны взрывы. Детали позже! Находитесь в укрытиях!" - сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
О взрывах сообщается в Конотопе Сумской области.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех "прилетах" по городу.
"Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение", - сообщил он и добавил, что на месте работают соответствующие службы.
По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена, сообщают в предприятии.
Ночью были нанесены удары по Запорожью. В результате ракетных ударов был разрушен жилой дом. По предварительным данным есть погибшие и пострадавшие.
"В результате ракетной атаки в центре Запорожья снова разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие. На месте трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям оказывается необходимая помощь", - сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.