По всей Украине – воздушная тревога и взрывы (Обновлено)

В понедельник утром воздушная тревога объявлена по всей материковой части Украины, кроме оккупированного Крыма. О взрывах сообщают в крупнейших городах страны.

Ряд взрывов зафиксирован в Киеве. Движение столичного метро приостановлено. Есть информация о погибших и раненых.

Сообщается о взрывах на Днепропетровщине и в областном центре.

"Массированная ракетная атака на область. Есть погибшие и раненые. На местах ударов работают все службы. Не выходите из укрытий. Остается угроза ракетных ударов. Берегите себя!" , - заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Взрывы зафиксированы в ряде западных областей.

"В настоящее время есть информация об ударах по объектам инфраструктуры нашей области" , - сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. ﻿

"Официально: зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации будет позже. Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов" , - сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сообщил о вылете из Беларуси дронов-камикадзе. По его словам, дроны пересекли границу с Волынской областью.

Также сообщается о взрывах в Полтавской области.

"В Кременчугском районе были слышны взрывы. Детали позже! Находитесь в укрытиях!" - сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

О взрывах сообщается в Конотопе Сумской области.

﻿Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех "прилетах" по городу.

"Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение" , - сообщил он и добавил, что на месте работают соответствующие службы.

По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена, сообщают в предприятии.

Ночью были нанесены удары по Запорожью. В результате ракетных ударов был разрушен жилой дом. По предварительным данным есть погибшие и пострадавшие.