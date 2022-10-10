Укрзализныця: Возможна задержка поездов западного направления

Укрзализныця предупреждает﻿ о возможности задержки поездов западного направления из-за утренних ракетных обстрелов россиян.

Укрзализныця предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети.

По словам УЗ, резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение.

"Все железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме на высадку и посадку, пассажиры в укрытиях.