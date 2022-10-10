Зеленский и Залужный отреагировали на массированный обстрел

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Генштаба Валерий Залужный прокомментировали массированный обстрел российскими войсками украинских городов.

Глава государства заявил﻿, что у ракет и иранских БПЛА две мишени: энергосистема и люди.

"Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельницкая область, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.

Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда" , - заявил Зеленский в видеообращении у стен Офиса президента.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный сообщил﻿, что по состоянию на 11:00 система ПВО сбила 41 из 75 российских ракет.