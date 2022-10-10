Лукашенко и Путин договорились развернуть совместные войска

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщает Украинская правда.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь.

Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства" , - заявил руководитель Беларуси.

По словам Лукашенко, основу этой группировки составляют вооруженные силы Беларуси. По его словам, эта группировка будет задействована, "если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас"

Лукашенко заявил, что формирование этой группировки уже началось.

"Оно идет уже, по-моему, ﻿в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки" , - подчеркнул диктатор.

В связи с этим руководитель Беларуси поручил принять и разместить российских военных на территории страны в рамках развертывания совместной группировки войск.

"Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. Будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки" , — обратился он к белорусским военным.

Также Лукашенко на совещании с военными и силовиками заявил, что якобы накануне Минск по неофициальным каналам "предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины".