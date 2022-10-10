Три российские ракеты пролетели над Молдовой - Кишинёв вызвал посла РФ
Вице-премьер и глава МИД Молдовы Нику Попеску сообщает, что во время массированного ракетного обстрела Украины по меньшей мере три ракеты пролетели над территорией соседней Молдовы, сообщает Европейская правда.
"Три крылатые ракеты, запущенные сегодня утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы. Я поручил вызвать для объяснений посла России",- пишет он.
Президент Молдовы Майя Санду осудила массированный ракетный удар РФ по украинским городам.
"Решительно осуждаю продолжающийся массированный ракетный удар по украинским городам, включая Киев. Варварство, терроризм и убийство невинного гражданского населения должно немедленно прекратиться", - написала она.