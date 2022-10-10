Три российские ракеты пролетели над Молдовой - Кишинёв вызвал посла РФ

Вице-премьер и глава МИД Молдовы Нику Попеску сообщает, что во время массированного ракетного обстрела Украины по меньшей мере три ракеты пролетели над территорией соседней Молдовы, сообщает Европейская правда.

"Три крылатые ракеты, запущенные сегодня утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы. Я поручил вызвать для объяснений посла России" ,- пишет он.

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace. I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation. — Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022

Президент Молдовы Майя Санду осудила массированный ракетный удар РФ по украинским городам.