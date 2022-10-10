МОН призывает все учебные заведения перейти на дистанционное обучение

Министр образования и науки Сергей Шкарлет призвал начальников областных военных администраций и руководителей учебных заведений обеспечить обучение детей в дистанционном формате из-за массированного обстрела РФ Украины.

Об этом он написал в Telegram.

"Сегодня враг снова нанес сокрушительные удары в части регионов и столицы. Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса. Поэтому прошу принять решение по обучению в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022)" - написал Шкарлет.

Напомним, сегодня Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Повреждены 11 важных инфраструктурных объектов, в части областей проблемы со светом и мобильной связью.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что по состоянию на 11:00 система ПВО сбила 41 из 75 российских ракет.