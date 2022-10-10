Зеленский и Шольц договорились о срочном созыве G7
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о созыве срочного заседания G7.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Договорились с Олафом Шольцом, канцлером председательствующей в G7 Германии о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - отметил Зеленский.
Глава ОП Андрей Ермак добавил, что Зеленский также провел разговор с Макроном.
"Договорились о завтрашнем заседании G7 с жестким заявлением о поддержке Украины, усилении помощи в закрытии украинского неба, дальнейших санкциях", - написал он в Telegram.