Зеленский и Шольц договорились о срочном созыве G7

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о созыве срочного заседания G7.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Договорились с Олафом Шольцом, канцлером председательствующей в G7 Германии о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры" , - отметил Зеленский.

Глава ОП Андрей Ермак добавил, что Зеленский также провел разговор с Макроном.