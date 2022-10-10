Путин прокомментировал ракетный удар по городам Украины
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждают взрыв на Крымском мосту, заявил, что Украина якобы пыталась подорвать "Турецкий поток", а также якобы уже совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС, сообщает Украинская правда.
"Украина пыталась подорвать "Турецкий поток". СБУ уже совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС", - заявил Путин.
Президент РФ, которая утром 10 октября выпустила 83 ракеты и убила по меньшей мере 10 человек в Украине, заявил, что якобы "киевский режим давно использует террористические методы".
Он также добавил, что Россию якобы не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках".
Также Путин пригрозил "жестким ответом" в случае попыток проведения "терактов" на территории РФ, комментируя утренню ракетную атаку на Украину.
"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации", - подчеркнул российский президент.