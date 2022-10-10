Путин прокомментировал ракетный удар по городам Украины

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждают взрыв на Крымском мосту, заявил, что Украина якобы пыталась подорвать "Турецкий поток", а также якобы уже совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС, сообщает Украинская правда.

"Украина пыталась подорвать "Турецкий поток". СБУ уже совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС" , - заявил Путин.

Президент РФ, которая утром 10 октября выпустила 83 ракеты и убила по меньшей мере 10 человек в Украине, заявил, что якобы "киевский режим давно использует террористические методы".

Он также добавил, что Россию якобы не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках".

Также Путин пригрозил "жестким ответом" в случае попыток проведения "терактов" на территории РФ, комментируя утренню ракетную атаку на Украину.