ГСЧС: в результате массированной ракетной атаки погибли 9 человек

В результате сегодняшнего ракетного обстрела областей Украины погибли 9 человек, еще 36 травмированы. Спасатели продолжают ликвидацию последствий российских обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС﻿.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической инфраструктуры (преимущественно объекты энергоснабжения) в 8 областях и Киеве, где возникло более 30 пожаров.

Отсутствует электроснабжение в 5 областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что оккупанты нанесли удары по 11 объектам критической инфраструктуры. Во многих областях проблемы со светом и мобильной связью.

Минобразования призывает учебные заведения перейти на дистанционное обучение.