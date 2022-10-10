Германия обещает первую систему ПВО для Украины "в ближайшие дни"

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что Германия хочет передать Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T "в ближайшие несколько дней". Об этом, со ссылкой на Spiegel, сообщает Украинская правда.

"Возобновление ракетных ударов по Киеву и многим другим городам подчеркивает, насколько важно быстро предоставить Украине системы ПВО. Поэтому сейчас мы предоставляем специальную поддержку средствами для противодействия угрозе с воздуха. В ближайшие несколько дней первая из наших четырех передовых систем IRIS-T будет готова эффективно защищать украинцев" , - заявила Кристине Ламбрехт.

Она добавила, что поставки следующих трех систем планируются в следующем году.

Как стало известно, посол Германии Анка Фельдгузен во время массированной ракетной атаки на Киев утром 10 октября скрывалась в одном хранилище с сотнями киевлян.