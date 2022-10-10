Минобороны РФ заявило, что "цель удара достигнута"
Минобороны РФ заявило о достижении целей массированного удара по Украине в понедельник, 10 октября, сообщает Корреспондент.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины - цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - утверждают оккупанты.
Напомним, оккупанты сегодня выпустили по Украине 83 ракеты, 43 уничтожены. На данный момент известно о повреждении 11 важных инфраструктурных объектов, в ряде регионов и городов проблемы с энергоснабжением.
Сообщается о 10 погибших и десятках раненых.