Минобороны РФ заявило, что "цель удара достигнута"

Минобороны РФ заявило о достижении целей массированного удара по Украине в понедельник, 10 октября, сообщает Корреспондент.

"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины - цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены" , - утверждают оккупанты.

Напомним, оккупанты сегодня выпустили по Украине 83 ракеты, 43 уничтожены. На данный момент известно о повреждении 11 важных инфраструктурных объектов, в ряде регионов и городов проблемы с энергоснабжением.



Сообщается о 10 погибших и десятках раненых.