Украинцев попросили вечером ограничить потребление электроэнергии
Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17.00 до 22.00. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"В результате сегодняшнего обстрела рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии", - написал он и добавил, что это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей.
Кроме того, народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Герус сообщил, что наиболее энергозатратными являются следующие приборы:
- - электрообогреватели
- - бойлеры
- - кухонная электроплита,
- - микроволновка,
- - стиральная машина,
- - электрический духовой шкаф,
- - электрочайник (кофеварка),
- - утюг
- - посудомоечная машина
- - кондиционер
- - зарядные устройства
- - пылесос
- - компьютер
- - телевизор