Украинцев попросили вечером ограничить потребление электроэнергии

Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17.00 до 22.00. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей.﻿ Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В результате сегодняшнего обстрела рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии" , - написал он и добавил, что это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей.

Кроме того, народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Герус сообщил, что наиболее энергозатратными являются следующие приборы: