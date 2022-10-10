В Киеве и области вводят веерные отключения электричества

В Киеве и области из-за повреждения критической инфраструктуры вводят графики веерных отключений электроэнергии. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В результате обстрелов российскими варварами объектов критической инфраструктуры столицы и области применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области. Частично ограничено электроснабжение промышленным клиентам и части бытовых клиентов Киева и всей области" , - написал он.

Энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы, добавил мэр.