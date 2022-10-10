ГУР: массированные ракетные удары — "стиль" нового командующего силами РФ
Массированные ракетные удары и террор мирного населения — «фирменный стиль» нового командующего силами российских оккупантов в Украине Сергея Суровикина, сообщает Новое время.
Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона в понедельник, 10 октября.
"…Недавно некто Сергей Суровикин был представлен как новый глава оккупационной армии россиян в Украине. Он известен тем, что возглавлял воздушно-космические силы России, не служив в авиации, а до этого — воздушную группировку россиян в Сирии. Это его стиль… забрасывать ракетами инфраструктуру, в частности, объекты гражданской инфраструктуры", — сказал Юсов.
По словам представителя ГУР, цель российских ракетных атак — показать, что новые кадровые назначения главы кремлевского режима Владимира Путина имеют какое-то значение, однако стратегически для россии это ничего не меняет. Он подчеркнул, что удары по гражданской и энергетической инфраструктуре, улицам украинских городов и иностранным дипломатическим представительствам — теракты со стороны России.
"…Тактика, по сути, военных преступлений против мирного населения, которую российская армия использовала, в частности, в Сирии… Можем условно назвать это «фирменным стилем» [Суровикина]. Это попытка запугивания", — добавил Юсов.
На фоне провалов российской армии Владимир Путин 8 октября назначил командующим войсками РФ в Украине генерала Сергея Суровикина.
В результате ракетной атаки РФ на Украину утром 10 октября есть погибшие и пострадавшие в Киеве и других городах. Повреждены важные объекты критической инфраструктуры. Ударам подверглись восемь областей.
По данным Главного управления разведки, российские оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.
В Офисе президента призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии в течение пяти часов — с 17:00 до 22:00 — в понедельник, 10 октября.