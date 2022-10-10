СБУ объявила в розыск ряд российских чиновников: кто в списке
СБУ объявила в розыск ряд российских чиновников, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщает Новое время.
Об этом СБУ сообщает в Telegram.
В розыск были объявлены:
- глава ФСБ Алекандр Бортников,
- спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин,
- руководитель Росгвардии Виктор Золотов,
- министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев,
- глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко,
- директор СВР Сергей Нарышкин,
- министр обороны Сергей Шойгу,
- секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Также известно, что СБУ объявила в розыск спикера МИД страны-агрессора России Марию Захарову.
Их обвиняют по статье 110 ч. 3 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Статьей предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненные лишение свободы.
Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск заместителя главы совета безопасности и бывшего президента страны-террориста РФ Дмитрия Медведева.