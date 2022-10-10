СБУ объявила в розыск ряд российских чиновников: кто в списке

СБУ объявила в розыск ряд российских чиновников: кто в списке
Фото: Facebook

СБУ объявила в розыск ряд российских чиновников, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщает Новое время.

Об этом СБУ сообщает в Telegram.

В розыск были объявлены:

  • глава ФСБ Алекандр Бортников,
  • спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин,
  • руководитель Росгвардии Виктор Золотов,
  • министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев,
  • глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко,
  • директор СВР Сергей Нарышкин,
  • министр обороны Сергей Шойгу,
  • секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также известно, что СБУ объявила в розыск спикера МИД страны-агрессора России Марию Захарову.

Их обвиняют по статье 110 ч. 3 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Статьей предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненные лишение свободы.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск заместителя главы совета безопасности и бывшего президента страны-террориста РФ Дмитрия Медведева.

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