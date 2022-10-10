ОК "Юг": в небе над Херсонщиной сбили российский штурмовик Су-25

В понедельник, 10 октября, в Херсонской области украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

Так, подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады около 14.30 "приземлили" российский штурмовик Су-25.

Как сообщалось, 27 сентября украинские защитники сбили два российских штурмовика Су-25. Один из них — в Николаевской области, второй — в Херсонской.