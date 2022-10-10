Кличко рассказал о повреждениях в Киеве после ракетной атаки
В результате ракетного обстрела Киева утром 10 октября, пострадали 45 жилых домов, 5 заведений здравоохранения и 6 учебных заведений, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По информации Кличко, повреждения разной степени получили:
- жилые дома — 45;
- объекты критической инфраструктуры и ЖКХ — 5;
- учебные заведения — 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания);
- заведения социальной сферы — 2;
- учреждения культуры — 6;
- заведения здравоохранения — 5;
- админздания — 2.
Как сообщалось, утром 10 октября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате погибли 6 мирных жителей и 50 получили ранения.