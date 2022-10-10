Кличко рассказал о повреждениях в Киеве после ракетной атаки

В результате ракетного обстрела Киева утром 10 октября, пострадали 45 жилых домов, 5 заведений здравоохранения и 6 учебных заведений, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По информации Кличко, повреждения разной степени получили:

жилые дома — 45;

объекты критической инфраструктуры и ЖКХ — 5;

учебные заведения — 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания);

заведения социальной сферы — 2;

учреждения культуры — 6;

заведения здравоохранения — 5;

админздания — 2.

Как сообщалось, утром 10 октября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате погибли 6 мирных жителей и 50 получили ранения.