Залужный опубликовал схему утренних ударов врага по Украине

Залужный опубликовал схему утренних ударов врага по Украине
Фото: Facebook

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал схему российских ударов по территории Украины в понедельник утром, сообщает Украинская правда.

﻿Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же имеем в недостаточном количестве".

Залужный опубликовал схему нанесения Россией ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины по состоянию на 10:20-11:00.

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Он отметил, что противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа "Shahed-136".

Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил, Сухопутных войск ВС Украины и украинские зенитные расчеты уничтожили большинство ракет и боеприпасов, подчеркнул он.

Предыстория:

  • Утром 10 октября в центре столицы прогремели несколько взрывов. В результате российской атаки 6 людей погибли и 50 пострадали.
  • Взрывы также раздавались в других городах Украины: в Днепре, Хмельницком, Житомире, Львове.
  • За утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата.

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