Зеленский обсудил с Байденом поставки систем ПВО для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой беседы были поставки Украине систем ПВО, сообщает РБК-Украина.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

"Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве" , - написал глава украинского государства.

Зеленский также отметил, что лидерство США очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции государств G7 и поддержки резолюции на Генассамблее ООН, которая осуждает аннексию Россией четырех украинских регионов.

Ранее сообщалось, что 10 октября Генассамблея ООН начнет дебаты по проекту резолюции, осуждающей аннексию РФ украинских территорий.

Напомним, что Россия стремится устроить тайное голосование на Генассамблее по осуждению аннексии.

До этого РФ наложила вето на резолюцию в Совбезе ООН с осуждением и непризнанием псевдореферендумов и аннексии украинских территорий.

Кроме того, Зеленский призвал поддержать резолюцию по репарациям от РФ на Генассамблее ООН.