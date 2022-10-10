ОП: во Львове и области подключили 90% электроснабжения
Во Львовской области по состоянию на вечер 10 октября 90% электроснабжения подключено, во Львове – 95%, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Львов и область! По состоянию на сейчас:
- 95% электроснабжения подключено
- 70% водоснабжения восстановлено
Львовская область: 90% электроснабжения подключено. Работы продолжаются!
Напомним:
В атакованном Россией Львове восстанавливают электроэнергию, водоснабжение отсутствует в половине города.