ОП: во Львове и области подключили 90% электроснабжения

ОП: во Львове и области подключили 90% электроснабжения
Фото: Рixabay

Во Львовской области по состоянию на вечер 10 октября 90% электроснабжения подключено, во Львове – 95%, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Львов и область! По состоянию на сейчас:

  • 95% электроснабжения подключено
  • 70% водоснабжения восстановлено

Львовская область: 90% электроснабжения подключено. Работы продолжаются!

Напомним:

В атакованном Россией Львове восстанавливают электроэнергию, водоснабжение отсутствует в половине города.

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