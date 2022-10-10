Politico: ЕС планирует в следующем году предоставлять Украине 1,5 млрд евро ежемесячно

Европейская комиссия работает над тем, чтобы уже в следующем году предоставлять Украине почти 1,5 млрд евро поддержки каждый месяц, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

Комиссия обсуждает с министерствами финансов стран ЕС, как можно было бы оказать поддержку. Чиновники добавляют, что общая сумма, а также доля грантов или ссуд все еще обсуждаются.

На следующей неделе могут поступить предложения или накануне конференции по восстановлению Украины в Берлине 25 октября, которую организовала Германия.

"Предоставление краткосрочной помощи в виде макрофинансовой помощи Украине до сих пор осуществлялось на разовой основе" , - заявил еврокомиссар из бюджета Йоханнес Ган

Также Ган заявил, что, учитывая постоянную потребность помощи, можно было бы рассмотреть более структурированное решение для более высокой степени предсказуемости. Именно поэтому он работаю со странами ЕС над решением, которое позволит иметь более структурированную, предполагаемую и автоматизированную поддержку, по крайней мере, в следующем году.

Напомним, что США предоставит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме.

Также стало известно, что общий объем льготного финансирования, привлеченного Украиной с 24 февраля, составляет около 18 млрд долларов.

Позже сообщалось, что Евросоюз планирует увеличить военную помощь Украине. Речь идет об обучении украинских военных в Европе и расширении финансовой миссии.