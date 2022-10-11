ГСЧС: в результате вчерашней массированной атаки погибли 19 человек

Вчера, 10 октября, в результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве, где произошло более 30 пожаров. Об этом сообщает ГСЧС.

По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

Остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

"ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлечено 22 электростанции, в том числе 15 для здравоохранительных учреждений в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры" , - говорится в сообщении. ﻿

По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение в 3 тыс. 571 населенном пункте в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.