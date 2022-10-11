ВК "Юг": над Одесской и Николаевской областями сбили восемь дронов-камикадзе

Ночью силы ПВО сбили восемь дронов-камикадзе Shahed-136 над Николаевской и Одесской областями.

Об этом сообщает ВК "Юг".

"11 октября, с 3.30 до 05.30 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено над Николаевщиной пять вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136", над Одесщиной - три" , - говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября было впервые подтверждено боевое использование в Украине дрона Shahed-136. Дрон был сбит ВСУ возле Купянска на Харьковщине.

Сообщалось, что эти дроны Россия получила от Ирана, однако обе стороны это не подтверждают.