Генштаб: Россия уже потеряла около 63 тыс. военных

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 11.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 63 110 (+240) человек ликвидировано,

танков ‒ 2504 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5162 (+13) ед,

артиллерийских систем – 1496 (+10) ед,

РСЗО – 353 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 181 (+0) ед,

самолетов – 268 (+1) ед,

вертолетов – 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17),

крылатых ракет ‒ 295 (+46),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8) ед,

специальной техники – 136 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.

Данные уточняются.