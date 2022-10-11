Генштаб: Россия уже потеряла около 63 тыс. военных
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 по 11.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 63 110 (+240) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2504 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5162 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 1496 (+10) ед,
- РСЗО – 353 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 181 (+0) ед,
- самолетов – 268 (+1) ед,
- вертолетов – 235 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17),
- крылатых ракет ‒ 295 (+46),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8) ед,
- специальной техники – 136 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.
Данные уточняются.