Генштаб: Россия уже потеряла около 63 тыс. военных

Генштаб: Россия уже потеряла около 63 тыс. военных

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 11.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 63 110 (+240) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2504 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5162 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 1496 (+10) ед,
  • РСЗО – 353 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 181 (+0) ед,
  • самолетов – 268 (+1) ед,
  • вертолетов – 235 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17),
  • крылатых ракет ‒ 295 (+46),
  • кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8) ед,
  • специальной техники – 136 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.

Данные уточняются.

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