Свет вернулся в более 3500 населенных пунктов, еще 300 ещё обесточены

По данным ГСЧС, специалисты вернули электроэнергию в более 3500 населенных пунктов, однако еще 301 остается обесточенным после массированных российских обстрелов в понедельник, сообщает Экономическая правда.

В результате обстрелов в понедельник произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве, где возникло более 30 пожаров, которые силами ГСЧС ликвидированы.

Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Для обеспечения электроснабжения служба привлекла 22 электростанции, в частности, 15 для учреждений здравоохранения в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры.

По информации энергетиков, восстановлено электроснабжение в 3571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

К тушению пожаров и аварийно-спасательным работам привлекались более тысячи человек и около 120 единиц техники ГСЧС.