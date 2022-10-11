В Киеве ввели график почасового отключения электроэнергии по районам
В Киеве с 11 октября вводятся графики поочередного электроснабжения. Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать 4 часов.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Отмечается, что это необходимо для обеспечения стабильности функционирования энергосистемы после повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
В ДТЭК добавили, что компания заранее будет обнародовать графики отключения электричества на сайте с адресами и временем отключения.
Напомним, вчера Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры, во многих областях возникли проблемы со светом, водоснабжением и мобильной связью.