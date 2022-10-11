ЕС работает над новым пакетом санкций против РФ

Журналист Рихард Йозвяк заявил, что Евросоюз работает над новым пакетом санкций против страны-агрессора России, сообщает Новое время.

"Уже ведется работа над потенциальным новым пакетом санкций ЕС против России" , - написал он в Twitter.

По его словам, новый пакет может включать в себя конфискацию российских активов, запрет на продажу имущества и другие моменты, которые рассматривались в предыдущих раундах.

Журналист добавил, что санкции также могут быть введены и против Беларуси.