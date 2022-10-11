Россия дважды нанесла удар по Ладыжинской ТЭС (Обновлено)

Российские войска продолжили обстрелы украинской энергетической инфраструктуры и во вторник утром повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Утром российские террористические войска дронами-камикадзе осуществили обстрел Ладыжинской ТЭС. Повреждено энергетическое оборудование станции. К счастью, обошлось без жертв" , - сообщили на электростанции.

Позднее по ТЭС был нанесён повторный удар.

"Это произошло в тот момент, когда на месте работали спасатели. Есть пострадавшие. По предварительной информации - 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу" , - говорится в сообщении ДТЭК.

Среди раненых работников компании нет.

"В результате обстрела снова повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет разрешать ситуация с безопасностью, работники теплоэлектростанции начнут работы по восстановлению" , - добавили в компании.

Как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики проведут оценку повреждений и начнут восстановление поврежденного оборудования.

Ладыжинская ТЭС расположена в г. Ладыжин Винницкой области. Электростанция имеет 6 энергоблоков мощностью 300 МВт каждый.