ОВА: оккупанты нанесли удар по Львовщине (Обновлено)
Российские войска сегодня, 11 октября, обстреляли Львовскую область. Об этом сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.
"Предварительно: удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях! Не распространяйте фото, видео и слухи", - сообщил глава ОВА.
По состоянию на 12.30 известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших не поступала, сообщил Козицкий.
В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии.
Также есть перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города. Львовян просят запастись водой, так как в течение следующих часов возможны перебои в водоснабжении.