ОВА: оккупанты нанесли удар по Львовщине (Обновлено)

Российские войска сегодня, 11 октября, обстреляли Львовскую область. Об этом сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.

"Предварительно: удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях! Не распространяйте фото, видео и слухи" , - сообщил глава ОВА.﻿

По состоянию на 12.30 известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших не поступала, сообщил Козицкий.

В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии.

Также есть перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города. Львовян просят запастись водой, так как в течение следующих часов возможны перебои в водоснабжении.