КГБ Беларуси зимой ждет переломного момента в войне

Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель считает, что переломным моментом в российской войне в Украине может стать период с ноября по февраль, сообщает Украинская правда.

"Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент" , - заявил глава КГБ.

В свою очередь Минобороны Беларуси цитирует заявление госсекретаря Совбеза РБ Александра Вольфовича о том, что Украина якобы пытается нанести удар по Беларуси, а НАТО и европейские страны якобы "уже открыто рассматривают возможные варианты агрессии" против РБ.

"В высших эшелонах власти Украины также обсуждается возможность нанесения удара по Беларуси, в первую очередь используя наших беглых, которые там находятся: полк Калиновского, батальон Литвина и другие незаконные вооруженные формирования" , - сообщил Вольфович.

При этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин снова повторил нарратив самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко о том, что задачи региональной группировки войск якобы "сугубо оборонительные". А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, якобы направлены на "адекватное реагирование на действия вблизи белорусских границ".