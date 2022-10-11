Сколько украинцев выехали в Польшу за последние сутки

В связи с массовыми ракетными обстрелами оккупационных войск многие украинцы выехали в Польшу, сообщает УНН.

Согласно данным польской пограничной службы, 10 октября границу из Украины в Польшу пересекли 19,9 тыс. человек. За ночь до 7 утра 11 октября – еще 6,5 тыс. человек. Всего за сутки в Польшу выехали 26,4 тыс. человек из Украины. В свою очередь, в Украину из Польши 10 октября въехали 20,2 тыс. человек.

«С 24 февраля офицеры пограничной службы пропустили 6,927 млн человек на пограничных переходах. В обратном направлении - в Украину - выехали более 5, 152 млн человек» , - говорится в сообщении. ﻿

По состоянию на начало октября количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 млн.