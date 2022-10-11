Воздушные силы: в небе над Украиной сбили 14 вражеских ракет

По состоянию на текущий час Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 14 ракет, которые враг выпустил по территории Украины. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

“По состоянию на сейчас, буквально час назад, имеем две крылатые ракеты. Уничтожены также два БПЛА. Также четыре крылатые ракеты уничтожены на востоке страны. Еще восемь крылатых ракет уничтожено на юге. Если подытожить, то уже 14 ракет уничтожено противовоздушной обороной по всей территории государства” , – констатировал он.

Представитель Воздушных сил объяснил, что воздушные тревоги в Украине сейчас продолжаются дольше из-за того, что враг применяет тип ракет, дальность которых может достигать 5,5 тысячи километров. Речь идет о крылатых ракетах типа “Х-555”.

“Это большое расстояние, которое перекрывает всю Украину. Эти ракеты могут достичь конца Европы. Поэтому, когда звучит воздушная тревога, ракеты летят не так быстро, как другие типы. Это 800-900 км/ч. Именно поэтому тревога длится так долго, и в любое время ракеты могут изменить свой курс и полететь на другие направления” , – объяснил Игнат.

Кроме того, враг фактически с ночи до 5:30 утра атаковал Украину дронами-камикадзе. Восемь дронов “Shahed-136” были уничтожены силами воздушного командования “Юг” на юге страны – в Одесской и Николаевской областях.

Работает стратегическая авиация оккупантов, которая запускается из районов Астрахани, Каспийского моря и других регионов страны-агрессора.

С 7:00 стратегическая авиация врага и бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 выпустили по меньшей мере 4 ракеты, которые были сбиты на юге страны. Оккупанты применили авиацию, зенитно-ракетные войска, а также мобильные группы с переносными зенитными ракетными комплексами.