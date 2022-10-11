Зеленский собирал Ставку Главнокомандующего
Сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, сообщил президент Владимир Зеленский.
"Рассмотрели ряд важных вопросов. Прежде всего обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, которые защищают наше небо. Обсудили шаги дальнейшей деоккупации украинских территорий.
О том, как происходит ликвидация разрушений, нанесенных ракетными обстрелами агрессора, а также о защите объектов критической инфраструктуры доложил министр внутренних дел Денис Монастырский", - сообщил президент.
По словам Зеленского, также обсудили подготовку украинской армии к зиме.