ВСУ: Обещанных Западом систем ПВО будет недостаточно

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что того количества систем ПВО, которое обещают передать ВСУ западные партнеры, будет недостаточно, чтобы обезопасить всю территорию Украины, сообщает Новое время.

Он подчеркнул, что ПВО могут изменить и существенно укрепить систему противовоздушной обороны, если будут предоставлены ВСУ в достаточном количестве.

Спикер напомнил, что Германия готова передать Украине системы ПВО IRIS-T, а США намерены отправить в Украину комплексы NASAMS. Он подчеркнул, что это западное оружие поможет существенно укрепить ПВО на определенных направлениях, но на данном этапе его будет недостаточно.

"Нужно значительно больше комплексов, и, видимо, об этом и будет идти речь с нашими западными партнерами" , — подчеркнул он.

Ранее на фоне массированного ракетного удара страны-агрессора РФ по городам Украины министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в ближайшие дни Германия доставит Украине систему ПВО IRIS-T.

Также после российской атаки президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому современные системы ПВО.