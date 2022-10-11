ОВА: Россия обстреляла объект инфраструктуры на Днепропетровщине
Российские войска нанесли удар по Днепропетровской области, поражен объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света", - сообщил Резниченко.
Подходящие службы на месте. Спасатели ликвидируют последствия прилетов.
"В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура. Прошу всех экономить электричество", - написал он.