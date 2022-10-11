ОВА: Россия обстреляла объект инфраструктуры на Днепропетровщине

Российские войска нанесли удар по Днепропетровской области, поражен объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света" , - сообщил Резниченко.

Подходящие службы на месте. Спасатели ликвидируют последствия прилетов.