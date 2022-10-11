ГУР: Ракетный террор в Украине связан с назначением Суровикина
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов повторил тезис Белого дома о том, что россияне начали готовиться к массированным ракетным атакам против Украины еще до взрыва на Крымском мосту, а именно 2 октября. Он отметил, что окончательное решение было готово уже 9 октября, сообщает Зеркало недели.
По словам Юсова, связывать российский ракетный террор следует скорее с назначением нового командира армии РФ в Украине – Сергея Суровикина.
"Есть точная информация о старте подготовки ударов со 2 октября. Но решение окончательно было принято 9 числа, и связано оно было с назначением нового командующего оккупационными войсками Сергея Суровикина, чтобы быстро продемонстрировать какие-то реальные достижения и провести ИПСО (информационно-психологические спецоперации, - ред.). То есть не получить достижения, а продемонстрировать их", - рассказал спикер ГУР.