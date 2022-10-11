ГУР: Ракетный террор в Украине связан с назначением Суровикина

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов повторил тезис Белого дома о том, что россияне начали готовиться к массированным ракетным атакам против Украины еще до взрыва на Крымском мосту, а именно 2 октября. Он отметил, что окончательное решение было готово уже 9 октября, сообщает Зеркало недели.

По словам Юсова, связывать российский ракетный террор следует скорее с назначением нового командира армии РФ в Украине – Сергея Суровикина.