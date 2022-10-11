Путин и Эрдоган в четверг в Казахстане обсудят Украину

Президенты России и Турции в четверг проведут переговоры в Астане, одной из главных тем станет Украина, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, уверенность появилась. Действительно, встреча готовится, но не завтра, а послезавтра" , - цитирует Пескова российское агентство "Интерфакс" во вторник.

"Темы понятны, это, конечно, и Украина, и двусторонние отношения, тоже очень многогранные, ну и в целом обмен мнениями по текущим делам" , - отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что Эрдоган встретится с Путиным на полях регионального саммита в столице Казахстана Астане в среду.

Эрдоган встречался с Путиным в кулуарах регионального саммита в Узбекистане в прошлом месяце.

Он неоднократно заявлял, что надеется организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского для переговоров. Недавно Зеленский подписал указ, который запрещает любые переговоры с российским президентом.

После массированных российских атак РФ 10 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал к скорейшему "жизнеспособному" перемирию между РФ и Украиной, отметив, что этот мир не должен предусматривать территориальных уступок со стороны Украины.