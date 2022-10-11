В России горит подстанция в Щебекино: несколько тысяч россиян без света

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в очередной раз заявил об обстрелах Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают российские и украинские телеграм-каналы, Гладков в Telegram.

В городе Щебекино Белгородской области горит подстанция. В регионе пропал свет, а над самой станцией валит густой черный дым.

Оккупанты традиционно заявляют якобы подстанцию "обстреляли" ВСУ.

Поврежден трансформатор подстанции.

По словам Гладкова, сейчас от электроэнергии отключены более двух тысяч россиян.

Белгородская область РФ граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины. Это далеко не первый случай, когда на этой части России заявляют об обстрелах.